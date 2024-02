Rbr si prende un turno di riposo Post Rieti c’è la difesa da aggiustare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) di Loriano Zannoni Rbr si lecca le ferite del ko die va per un po’ in letargo dalle partite ufficiali. Questo perché il match che era originariamente in programma per la terza giornata, quello casalingo con Latina, è stato com’è notoicipato al 17 marzo per impegni con le nazionali di elementi del roster laziale. Sarà unmolto frammentato, il prossimo. Si giocheranno infatti nel weekend solo sei partite Forlì – Milano, Piacenza – Casale Monferrato, Verona – Vigevano, Trieste – Agrigento, Orzinuovi –e Nardò – Cantù. Rinviate, oltre alla partita di Riviera Banca, anche Udine – Luiss Roma (14/3), Cividale – Torino (15/3), Chiusi – Cremona (17/3), Fortitudo – Treviglio (10/4) e Cento – Trapani (10/4). In barba alla contemporaneità e all’equità competitiva che (non) ne consegue. Rbr ...