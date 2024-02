Ravenna | stop inatteso Le due sconfitte interne? Un caso | frutto di episodi»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) È un boccone amaro da digerire. Ma, paradossalmente, il vantaggio sulle inseguitrici si è ridotto solo di un punto passando da +4 a +3. Certo, il ko casalingo col Lentigione è, al momento, solo un indizio, che però fa il paio con lo scivolone del precedente match interno contro il Fanfulla. A ‘spiegare’ il passo falso di domenica è Adriano Esposito (foto Zani). Il ventiquattrenne difensore centrale ha parlato dell’approccio al match, parso non ottimale: "L’impressione avuta dal campo è che, nel 1° tempo, siamo stati un po’ ‘molli’, non siamo entrati in campo con quella grinta che di solito ci contraddistingue. Troppe le palle perse. Eravamo lunghi, e c’era troppo spazio. A onore del vero, va aggiunto che, anche l’avversario si è mostrato di valore e si è presentato ben organizzato e ben messo in campo. Tuttavia abbiamo regalato troppo nella prima frazione di gioco. Non possiamo ...