Rapina in banca a Cocquio | arrestati tre membri della banda | trovata parte del bottino

(Di martedì 20 febbraio 2024)Trevisago (Varese) – Erano scappati il 19 gennaio scorso con 95mila euro dalla filiale Credit Agricole diTrevisago, dopo aver minacciato i dipendenti con un taglierino. I carabinieri del nucleo investigativo di Varese hanno arrestato, su ordine del gip, tre componentidi 49, 51 e 47 anni, di origini napoletane. Un'indagine lampo, coordinata dalla Procura varesina, dopo l'iniziale arresto in flagranza di uno deitori. Ad uno dei tre destinatari la misura cautelare è stata notificata direttamente in carcere, in quanto già detenuto per altre vicende, mentre gli altri due sono stati rintracciati eddai militari dell'Arma nella zona di Casoria e quindi associati nella casa circondariale di Napoli. Durante la perquisizione domiciliare nei ...

