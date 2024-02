Ranking ATP 19 febbraio | Jannik Sinner è ufficialmente n 3 del mondo! In ascesa Flavio Cobolli

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ci sono i crismi dell’ufficialità. Dopo il ritardo dovuto al posticipo della Finale di Delray Beach, vinta dall’americano Taylor Fritz, l’ATP ha effettuato l’aggiornamento che tutti gli appassionati già sapevano:è il primo tennista italiano nell’Era Open a conquistare la terza posizione del. Grazie al successo nell’ATP500 di Rotterdam il sorpasso sul russo Daniil Medvedev si è concretizzato. Appena 5 punti di differenza tra l’altoatesino e il moscovita che, viste le assenze nel torneo dei Paesi Bassi e a Doha, era consapevole di perdere la sua posizione in favore di, considerando il percorso del giocatore italiano nel torneo olandese. Un margine destinato a crescere in settimana, dal momento che Medvedev perderà anche i 250 punti dell’evento in Qatar. Un altro aggiornamento importante in ...

