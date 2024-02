Ragazzino salva la vita a un uomo col massaggio cardiaco | L’ho visto nella serie tv Doc

(Di martedì 20 febbraio 2024) Matteo R., 14enne di Verona, è riuscito are ladi unpraticandogli una manovra sanitaria appresa grazie allatv "Doc". Ilsi è imbattuto casualmente nell'di 65 anni che in quel momento era accasciato a terra, vittima di un improvviso malore. Matteo è quindi...

"Erano in quattro contro uno, ho azionato il freno a mano e li ho messi in fuga" : così un autista dell’Atv, l’azienda di trasporto di Verona, ... (feedpress.me)

Matteo, a 14 anni salva la vita a un uomo in arresto cardiaco: aveva visto un film in Tv ed è stato guidato dai sanitari con il telefono: Un ragazzino di 14 anni, Matteo Ridolfi, che fa la terza media a Colognola ai Colli stava andando in bicicletta quando ha sentito delle grida di aiuto. A terra vi era un uomo di 65 anni che aveva ...

Matteo a 14 anni salva un pensionato: ho imparato dalla tv il massaggio cardiaco, sono sceso dalla bici e l'ho fatto: Ieri pomeriggio, non vedendolo arrivare al campo di calcio, i compagni del ragazzino avevano chiamato la madre, per chiederle dove fosse finito. E lei, preoccupata, era uscita di casa a cercarlo. ...

Quando lo "sparring partner" allenatore di ballo di Rodolfo Valentino concluse la sua carriera all'ospedale Sirai di Carbonia - di Mario ...: Anche costui era un pugliese che era emigrato in America da ragazzino. Aveva conosciuto Rodolfo ... fosse in grado di eseguire con urgenza quel genere di operazioni salva - vita. Era l'anno 1977 e l'...