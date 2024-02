Ragazzi e nonni | un piano per stare insieme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) La scuola secondaria di Grumello ha accolto nuovamente la proposta, purtroppo interrotta dal 2020 a causa del Covid, di un’attività intergenerazionale che vede protagonisti gli anziani ospiti della RSA e gli alunni delle classi terze. Il progetto, frutto della ventennale collaborazione tra la Scuola e la Residenza per anziani, è solo una delle numerose attività che permette agli anziani di vivere esperienze coinvolgenti. Sede del Progetto Intergenerazionale è stata la Casa di Riposo “Madonna del Boldesico”, situata in una frazione del Comune, presso la quale idella 3ªA si sono recati per due mattinate, sfidando anche il maltempo, oltre al picco dell’influenza! Per questa ragione, e per tutelare igià fragili, si è reso necessario indossare la mascherina, ormai dimenticata… È stata l’occasione per mettere in campo la creatività a 360°: ...