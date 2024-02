Quirinale | da Mattarella vertici Tv2000 e RadioinBlu 2000

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 25/mo anniversario di, ha ricevuto questa mattina alil segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Baturi, e il presidente della Fondazione 'Comunicazione e Cultura' e presidente di Rete Blu Spa, monsignor Piero Coccia, accompagnati dal dottor Massimo Porfiri e dal dottor Vincenzo Morgante, rispettivamente amministratore delegato di Rete Blu Spa e direttore di Rete e dell'informazione die InBluRadio.

Un'altra giornata indimenticabile per il tennis italiano. Oggi, giovedì 1 febbraio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al ... (europa.today)

ROMA (ITALPRESS) – Prima la Coppa Davis, tornata in Italia dopo 47 anni, poi la vittoria agli Australian Open da parte di Sinner, primo italiano in ... (ildenaro)

È una caratteristica genetica della destra: più militari, più armi, più violenza. Senza motivo.: ...Franca Caffa si lamenta per il trattamento dei carabinieri e invoca le parole di Mattarella sulla ...il manifesto dello stravolgimento costituzionale voluto da Meloni per depotenziare il Quirinale: "Non ...

De Luca rilancia la sfida a Meloni: "Chiederemo un incontro con Mattarella": Dopo le polemiche per la manifestazione di Roma e gli insulti alla Meloni, attraverso i propri profili social l'inquilino di Palazzo Santa Lucia chiama in causa anche il Quirinale: 'Sblocco dei fondi ...

Le reazioni internazionali alla morte di Alexei Navalny: Il suo coraggio resterà di richiamo per tutti", ha scritto il presidente Sergio Mattarella in un comunicato diffuso dal Quirinale. "La morte di Alexei Navalny, durante la sua detenzione, è un'altra ...