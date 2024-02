Qui Pietrasanta Un Falorni da impazzire! Grande tripletta d’autore per far volare alti i Blues

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) In Versilia le squadre del momento a livello di strisce utili aperte sono tre di quelle che hanno cambiato guida tecnica a stagione in corso: il Real Forte Querceta di Francesco Buglio in Serie D (7 risultati utili consecutivi con 13 punti fatti), il Camaiore di Pietro Cristiani in Eccellenza (reduce da 4 gare di fila senza prender gol e capace di fare 25 punti nelle 14 gare col tecnico subentrato) e soprattutto ildi Giuseppe Della Bona in Promozione (che viene da 5 vittorie di seguito avendo fatto 17 punti nelle 7 gare sotto la gestione dell’ancora imbattuto allenatore massese). E proprio nel club biancoceleste (che ha fatto 8 risultati utili consecutivi con 20 punti fatti, considerata anche la vittoria pre-esonero di Massimiliano Bucci) spicca come "uomo-copertina" del momento il goleador viareggino classe ’98 Aurelioche ha ...