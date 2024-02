Questo Casio TRN-50 non è ancora uscito ma fa già parte della storia

(Di martedì 20 febbraio 2024)è un brand di orologi amatissimo, che spopola su Tik Tok e che riesce a imporsi anche sui red carpet più formali nonostante molti dei suoi orologi abbiano un prezzo piuttosto abbordabile. Un vero cigno nero dell'orologeria, dunque, ma non è stato sempre così: nonostanteComputer Co. sia stata fondata nel 1946, infatti, fino a cinquant'anni era famosa per le sue calcolatrici super tecnologiche. È il 1974, infatti quando ispirata dall’idea secondo cui “gli orologi si limitano a sommare i secondi”, la maison lancia il rivoluzionariotron QW02, orologio che integra tecnologie digitali innovative, originariamente sviluppate per le sue calcolatrici, offrendo un'esperienza completamente automatizzata. https://media.gqitalia.it/photos/65d323e2e6c09a09eb8e97d3/1:1/w 2000,h 2000,c limit/1974TRON SNS ...

di cui saranno disponibili solo 4.000 pezzi in tutto il mondo, si ispira al Casiotron QW02, il rivoluzionario primo orologio digitale con calendario automatico introdotto da Casio nel 1974

