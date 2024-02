Quest’immagine di Trump e Putin a cena al ristorante è generata con AI

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’ex inquilino della Casa Bianca Donalde il presidente della Russia Vladimir, aassieme, seduti dallo stesso lato del tavolo di unmentre bevono vino, sia rosso che bianco. Questo è quello che si vede in un’immagine nelle ultime ore virale sui social. Il contenuto circola poche ore dopo le dichiarazioni del leader del Cremlino, che a sorpresa ha detto di preferire Joe Biden acome candidato alle prossime elezioni presidenziali negli Usa. Nei giorni precedentiha rilasciato un’intervista al controverso giornalista statunitense Tucker Carlson, primo giornalista occidentale a riuscirci dall’inizio della guerra in Ucraina, nella quale non ha mancato di snocciolare informazioni false utili alla propaganda russa. Ad ogni modo, l’immagine di ...