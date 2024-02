Questa è riso ricoperto da carne coltivata | è un superalimento ed è fondamentale per il futuro

È andata in onda questo pomeriggio una nuova puntata di Amici, il fortunato talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventitreesima edizione ... (isaechia)

Il boss Abbruzzese pretendeva una mazzetta da tremila euro. Per “convincere” i familiari del campione del mondo ha fatto bruciare due auto della ... (repubblica)

Progetti : Matane: lo stile di Tokyo a Milano: ... il locale vede come protagonista della cucina l' onigirazu, un panino di riso racchiuso in alga ... aperto nel 2021, noto per essere stato il primo ristorante milanese a proporre questa specialità. Con ...

La scrittrice giapponese: "Ecco perché scrivo libri con ChatGPT": Questa è la ragione per cui scrivo Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter ... del 1967, a cui sono seguiti "Il valzer degli addii", "La vita è altrove", "Il libro del riso e ...

Migliori vaporiere elettriche: guida all'acquisto (2024): ...fare attenzione che ci sia la sufficiente quantità d'acqua nel serbatoio per usufruire di questa ...o zuppe o ciotole da inserire all'interno dei contenitori principali per la cottura a vapore del riso .