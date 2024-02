Quattro paradisi fiscali in meno | la Ue toglie 4 Paesi dalla black list

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il paradiso fiscale si è un po’ ristretto: l’Unione Europea ha cancellatodelle giurisdizioni non cooperative a fini. A passareparte giusta sono Bahamas, Belize, Seychelles e Isole Turks e Caicos, sia pure con posizioni diverse: c’è chi è stato promosso a pieni voti, e chi invece viene mantenuto in una zona grigia (si chiama proprio ‘a grigia’): non hanno ancora aderito completamente ai requisiti degli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale, ma hanno intrapreso il percorso e si sono impegnati a completarlo. A oggi, rimangono 12 inellaeuropea: quasi tutti nomi ditropicali, tranne uno: la ...