Quattordici volte Claudio Morra | Questo Rimini può andare lontano

(Di martedì 20 febbraio 2024). Il bomberè tornato a ruggire e ilringrazia. Quattro dei sette gol che ilha realizzato la settimana scorsa contro Recanatese e Pontedera sono i suoi. Senza badare a spese e tornando a toccare con mano, dopo mesi, la zona playoff. Che l’attaccante piemontese sia un vero valore aggiunto dello si era capito subito. Ma zampata dopo zampata,è sempre capace di prendere per mano i biancorossi. Nei momenti più ’abbondanti’, come quello attuale, ma anche in quelli più bui. "E’ stata una bella partita", dice tornando al match con il Pontedera e riducendo sempre al minimo le parole. Cosa comprensibile per uno che è abituato a far parlare i fatti. Ma il capocannoniere del ...