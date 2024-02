Quanto costa un pavimento in marmo? Ecco perché il prezzo è così alto

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ilinè bello e resistente, ma ilnon è: la messa in posa e le voci che compongono ilal metro quadro. Quello della scelta di come abbellire la propria abitazione con unnuovo, è un momento assai importante. Tra le superfici che vanno per la maggiore e che risultano essere tra le più apprezzate, troviamo il tradizionale, ovvero una roccia assai apprezzata per l’estetica, l’aspetto elegante e la varietà di colori e venature. Quali sono i prezzi dei pavimenti in? Una sintetica panoramica per scegliere al meglio (Pixabay)Uncon ilspicca altresì per la lucentezza e la longevità nel corso del tempo. Si tratta infatti di una pietra calcarea assai ...