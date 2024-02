Quanto costa avere un conto corrente? L’importo stupisce ed è 4 volte maggiore se si sceglie questa formula

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tema, i costi aumentano e i cittadini spesso vivono difficoltà nella gestione. Gli importi sono alle stelle. Gli ultimi anni hanno in qualche modo reso più che mai obbligatorio possedere unmeno una carta prepagata per provvedere alla gestione del proprio quotidiano. Non solo il tutto è riconducibile alla necessità di ricevere accredito o pensione, ma anche alla gestione vera e proprio del quotidiano, considerando quelle che sono le logiche attuali, con riferimento per esempio ai pagamenti online sempre più diffusi e alle varie pratiche da utilizzare nel quotidiano. Aumenti costi gestione – cityrumors.itL’elemento che nel corso degli anni ha sempre causato non pochi problemi agli stessi cittadini è tutto da ricercare nella gestione stessa del classico ...