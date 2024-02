Quante volte a settimana si può mangiare l’uovo? Quantità da non superare

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 febbraio 2024) Le uova sono sempre presenti nelle cucine italiane. Possono rappresentare un pasto a sé, possono essere utilizzate come leganti per alcuni piatti, come le polpette, le cotolette, gli hamburger, e, non di meno, sono presenti anche in torte, biscotti e merendine preconfezionate. A conferma di un uso costante, sono uno degli alimenti più venduti anche a fronte di una crescita dei prezzi.uova allaè possibilesecondo gli esperti – ilcorrieredellacitta.comIn tanti, allora si interrogano sul quantitativo di uova che sia opportuno consumare nellaper non creare problemi al nostro organismo. Una valutazione che, a questo punto, va fatta non solo in considerazione del consumo diretto di uova, ma anche di quello indiretto. Quali sono le caratteristiche nutrizionali delle uova Gli esperti ...