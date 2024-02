Quando vado al ristorante | soldi | la clamorosa frase di Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nonostante la sua ritrosia per i riflettori e l'attenzione mediatica,è costretto a "concedersi". Ora, dopo aver vinto l'Atp 500 di Rotterdam e dopo aver ottenuto il terzo posto nel ranking Atp (mai un italiano così in alto), più che mai. E così ecco che l'altoatesino si confessa in una lunga intervista concessa a Vanity Fair, in cui parla a tutto tondo, dallo sport alla sua vita privata.ripete il suo mantra: "Sono uno che si vuole allenare tanto, tanto. Stare dietro ai miei ritmi non è facile", spiega parlando del team che lo segue sotto ogni aspetto. Dunque, sulle sue abitudini nel tempo libero, spiega: "Se ho voglia di andare allo zoo, per dire, ci- premette - . Sono un ragazzo normale fuori dal campo. Mi piace giocare alla PlayStation. Andare a cena, una volta ogni tanto. Anche se il ...