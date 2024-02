Quando la visita fiscale diventa un incubo come può difendersi il lavoratore?

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 20 febbraio 2024) Laimpone aldi farsi trovare in casa a determinati orari durante l’assenza dal luogo di lavoro per malattia. Lanon puòre unper i dipendenti.i controlli sono eccessivi ilpuò accusare il datore di lavoro di accanimento. Ma se fosse l’INPS ha inviare il medico?, che! Cosa sapere (Informazioneoggi.it)Tanti lavoratori ipotizzano un accanimento nei propri confronti se durante l’assenza per malattia il dottore dellabussa troppo spesso alla propria porta oppure già dal primo giorno. Si tratta del datore di lavoro che non si fida oppure è l’INPS ...