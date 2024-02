Quando inizia il Mondiale MotoGP 2024? Le date e il calendario di tutti i GP

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Mancano poche settimane all’inizio del, che si preannuncia come il più lungo di sempre. Sono difatti previsti ben 21 weekend di gara, uno in più rispetto al 2023. Per la verità, Fim e Dorna avevano programmato 22 appuntamenti, ma il GP d’Argentina è già stato cancellato e non sarà recuperato. Si riparte dal Qatar (8-10 marzo), come d’abitudine. La tradizione è venuta meno lo scorso anno per cause di forza maggiore (i lavori di ammodernamento che stavano interessando l’autodromo di Lusail), ma in questol’evento mediorientale in notturna tornerà il must con cui saranno aperte le danze. Partenza “morbida”, con tre GP nel primo mese e mezzo, dopodiché gli impegni si moltiplicheranno. Due i Gran Premi in Italia. Dal 31 maggio al 2 giugno si correrà al Mugello, mentre il fine settimana del 6-8 ...