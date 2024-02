Quando il reel è virale | Video e musica sono fondamentali Ma non è tutto oro

(Di martedì 20 febbraio 2024) VIAREGGIO Venticinque milioni di visualizzazioni e oltre 1milione e mezzo di like:i numeri straordinari raggiunti dalche vede protagonista il Carnevale realizzato dalla pagina Instagram Visit Italy, canale indipendente dedicato alla promozione dell’Italia nel mondo. Un fenomeno divenuto globale, che ha scatenato reazioni e commenti da ogni continente, tra le concorrenze brasiliane e lo stupore di chi pensava che i carri, anziché di cartapesta, fossero pensati dall’intelligenza artificiale. Un caso mediatico che sembra riflettersi anche nelle ricerche Google: il Carnevale di Viareggio, infatti, comparato su Google Trends con gli altri carnevali italiani, risulta il più cercato. Non solo in Italia, ma nel mondo. Ma qual è il segreto di questo successo social? Esiste un modo per comprendere l’algoritmo che regola e detta leggi nel ...

