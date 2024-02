Qualificazioni Europei 2025 di basket | chi sono le avversarie dell’Italia | i convocati e quando si giocano le prime partite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pesaro, 20 febbraio 2024 - Torna protagonista l'Ital. Dopo l'avventura agli scorsi Mondiali, conclusa con il pass per il PreOlimpico in programma quest'estate e in occasione del quale si cercherà il biglietto per la manifestazione a cinque cerchi di Parigi, la Nazionale azzurra comincia il percorso nelleal prossimo Europeo, che si disputerà neltra Cipro, Lettonia, Polonia e Finlandia. I nostri portacoloristati inseriti nel raggruppamento B, che comprende anche Turchia, Ungheria e Islanda. Alla kermesse continentale accedono letre classificate del girone. In giornata, il gruppo si è radunato e ha svolto il primo allenamento alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. I primi appuntamenti Il percorso di Melli e compagni nelleinizierà ...