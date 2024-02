Qual è la malattia di Michael J Fox? Sintomi e cause sulla sua condizione

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 20 febbraio 2024) AJ.è stato diagnosticato il morbo di Parkinson quando aveva soltanto trent’anni, nel 1991. Nonostante la diagnosi avvenuta così presto, è solo nel 1998 che l’attore di Ritorno al Futuro esce allo scoperto con il mondo, dichiarando pubblicamente la suafisica e di salute. Da allora ha condiviso con i fan la sua lotta contro ladegenerativa che fa ormai parte della sua vita, e ha saputo reagire con forza e decisione, senza mai perdersi d’animo.J.è l’orgoglioso fondatore dellaJ.Foundation for Parkinson’s Research, nata nell’ormai lontano 2000, e in tutti questi anni la fondazione ha raccolto centinaia di milioni di dollari per la ricerca. Da ...