Putin si fa bello con una studentessa italiana | «Da dove vieni? Che bella Milano Da voi mi sento a casa» – Il video

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il mondo intero (o almeno buona parte dell’Occidente) si contorce di dolore per la morte di Alexei Navalny, il suo più fervido e ostinato (e forse ultimo) oppositore. Ma lui no. Vladimirha altro per la testa. Sorride, gigioneggia, mentre si concede alle domande degli studenti nel corso di un incontro al prestigioso MGIMO, l’Istituto di studi internazionali di Mosca. Tra le allieve che si alzano per porre una domanda al presidente, ospite d’onore di un forum intitolato “Idee forti per tempi nuovi”, c’è anche una, che si esprime in un russo fluente. Quando viene a sapere della provenienza della ragazza,coglie la palla al balzo per sapere di più sulle sue origini e dire qualcosa sull’Italia. «Da che parte dell’Italia?», le chiede interessato lo zar. «Dalla ...