(Di martedì 20 febbraio 2024) "L'ci è, ricordostato accolto da voi, mi sonosentito a". Lo ha detto il presidente Vladimirrispondendo alla domanda sui rapporti tra i due Paesi di una studentessana di un'università di Mosca in un forum intitolato 'Idee forti per tempi nuovi'.

La pilota Giulia Schiff, il giudice Rosario Aitala e il manager Giovanni Di Massa. Chi sono i 25 italiani ricercati in Russia e perché sono invisi ... (fanpage)

'Basta armi!' La bella Raggi: 'Condivido quello che ha sempre detto il Santo Padre: la via diplomatica e dei negoziati è l'unica strada': Secondo la bella Raggi, 'l'Italia dovrebbe farsi promotrice dell'azione diplomatica che da tempo ... Mentre Putin "ha già evidenti difficoltà a reggere un fronte solo, figuriamoci allargare il ...

Putin, 'l'Italia ci è sempre stata vicina, da voi come a casa': "L'Italia ci è sempre stata vicina, ricordo come stato accolto da voi, mi sono sempre sentito a casa".

Calenda minaccia sfiducia a Salvini per l'accordo Lega - Russia Unita. Borghi si arrampica sugli specchi: "Decaduto per inazione": ...Lega e Matteo Salvini non smentiranno pubblicamente il rinnovo dell'accordo con il partito di Putin ... ovvero approfondire l'amicizia tra Italia e Russia e superare il problema sanzioni che danneggiava ...