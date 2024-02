Putin: "L'Italia sempre vicina a Mosca": 17.40 Putin: "L'Italia sempre vicina a Mosca" "Anche nei Paesi cosiddetti ostili la Russia ha molti alleati, soprattutto quando si tratta di valori tradizionali". Lo ha detto il presidente Putin. "L'Italia ...

Putin: "Italia ci è sempre stata vicina, lì mi sentivo a casa": ... secondo quanto riporta l'agenzia Ria Novosti "L'Italia ci è sempre stata vicina, ricordo come mi accoglievano, lì mi sentivo a casa". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, secondo ...

Ucraina, esplosioni a Zaporizhzhia e in altre regioni | Russo - americana arrestata in Russia per alto tradimento: 20 feb 16:59 Putin: "Italia ci è sempre stata vicina, da voi come a casa" 'L'Italia ci è sempre stata vicina, ricordo come stato accolto da voi, mi sono sempre sentito a casa'. Lo ha detto il presidente Vladimir ...