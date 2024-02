(Di martedì 20 febbraio 2024) Il presidente russo Vladimirha deriso la "" dell'dalla città di, nell'Ucraina orientale, abbandonata la settimana scorsa dalle forze di Kiev dopo mesi di combattimenti. "Il comandoha emesso l'ordine di ritirare le sue forze armate quando queste erano già in", ha detto. Il leader russo, durante un incontro con il suo ministro della Difesa Sergei Shoigu, con il quale si è congratulato per i successi sul terreno, ha poi "invitato le forze armate ucraine nei territori liberati ad arrendersi".

