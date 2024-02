Putin a una studentessa italiana | “In Italia mi sono sempre sentito a casa” Poi la mette in imbarazzo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 febbraio 2024 - Vladimirsembra non aver dimenticato la forte amicizia che lo legava a Silvio Berlusconi, e partecipando a un forum intitolato 'Idee forti per tempi nuovi' all'università di Mosca, ha dichiarato: "L'ci èstata vicina, ricordo come stato accolto da voi, mi", rispondendo a unache studia alla Mgimo della capitale russa, l'agenzia Ria Novosti. Laha detto al presidente di essersi innamorata della Russia, al che lui ha risposto: "E basta? Non si è innamorata di nessun altro?",ndola in. Poiha aggiunto: "Strano che una bella ...

Oggi è il giorno di Yulia Navalnaya , la mogli e del leader dell’opposizione russa che venerdì scorso è morto in una colonia penale artica, in Siberia ... (iodonna)

Kim Jong Un ha ricevuto in regalo un'auto fiammante da Vladimir Putin . In barba alle sanzioni internazionali. Il presidente russo ha ... (europa.today)

Sondaggi politici, crescono Fratelli d'Italia e Pd: i dem di nuovo oltre il 20%. In calo M5s, Lega e Forza Italia: A pesare sulla performance del partito sono forse anche gli storici rapporti del Carroccio con il partito Russia Unita di Putin : proprio Salvini, anni fa, aveva definito "una montatura" l'arresto di ...

Raccoglieva fondi per l'esercito ucraino, cittadina russa arrestata per alto tradimento. Rischia 20 anni di carcere: Le attività di una donna 33 anni con doppia cittadinanza, russa e statunitense, sono finite sotto ... Per la sua liberazione, Putin non ha escluso il raggiungimento di un accordo. - -

Putin si fa bello con una studentessa italiana: "Da dove vieni Che bella Milano. Da voi mi sento a casa" - Il: Come no, annuisce tra sé e sé Putin: Milano. "Sta nel Nord Italia. Gran bel posto. Una regione industriale dell'Italia", fa rivolto alla platea di studenti, come per dimostrare la sua attenta ...