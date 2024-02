Pubblicità dei profilattici accanto alla basilica di piazza del Plebiscito | polemiche sui social

Napoli, 20 febbraio 2024 – É polemica a Napoli per il manifesto pubblicitario gigante installato da alcuni giorni in piazza del Plebiscito . Un ... (quotidiano)

Martin Scorsese al Festival di Berlino: "Il cinema non sta morendo, si sta trasformando": ... mi hanno insegnato molto, anche se li vedevo in tv, doppiati e con la pubblicità in mezzo. E penso ... Più volte nella mia carriera mi sono trovato in dei momenti in cui mi sono sentito libero di ...

Calcio in lutto: è morto a 63 anni Andreas Brehme stroncato da arresto cardiaco: Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. ...

Fantastici Quattro potrebbe essere ambientato su due linee temporali diverse: ... mentre Joseph Quinn è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie ... - Pubblicità -