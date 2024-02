PSV Eindhoven-Borussia Dortmund | Champions League | tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 20 febbraio 2024) PSVè una partita valida per l’andata degli ottavi di finale dellae si gioca mercoledì alle 21:00: tv, streaming,. L’ottavo di finale probabilmente meno prestigioso ma non per questo meno interessante. Da un lato c’è una squadra che sta dominando il proprio campionato, il PSV, e che dopo venti giornate ha 10 punti di vantaggio sulla sua principale inseguitrice, il Feyenoord. Dall’altra ilche è ancora imbattuto nel 2024 (quattro vittorie e due pareggi) ed ha fatto vedere le cose migliori proprio in, assicurandosi a sorpresa il primo posto il girone di ferro davanti a PSG, ...