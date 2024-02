Psv Borussia Dortmund | il gran gol di un ex Udinese nell’unico precedente che c’è

(Di martedì 20 febbraio 2024) Curiosità, storia e analisi sull’unicodi UEFA Champions League tra ile il PSV C’è un solotra Psv ein Champions League. Risale alla fase a gironi dell’edizione 2002-03 e a vincere in Olanda furono i tedeschi per 3-1. C’erano un po’ dei bei nomi in campo da una parte e dall’altra. E in panchina sedeva un certo Guus Hiddink e il Pallone d’Oro più contestato della storia, quello del 1996, al secolo Mathias Sammer. I gialloneri passarono in vantaggio col gigante Koller, servito a porta vuota da Rosicky, bravo a rubare palla a Bogelund in un’incerta costruzione dal basso che ancora non si chiamava così. L’assist man si trasformò nell’autore del raddoppio con una fuga partita da metà campo, un gol degno del numero 10 che ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra PSV e Borussia Dortmund , valevole per l’ andata degli ottavi di finale di Champions League ... (sportface)

Borussia Dortmund, Sule: "Ecco cosa mi aspetto dalla partita con il PSV": Niklas Sule, difensore del Borussia Dortmund, ha parlato ai canali ufficiali della società in vista del match di Champions di stasera Niklas Sule, difensore del Borussia Dortmund, ha parlato ai canali ufficiali della società in vista del match di Champions di stasera. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE - "Queste sono le partite più divertenti. Penso ...

Champions 2023/24 - Diretta Sky e NOW Ottavi #2 Andata: Palinsesto e Telecronisti: Alla stessa ora in campo anche PSV - Borussia Dortmund , live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Entrambe le partite saranno visibili in contemporanea su Sky Sport 251 e in ...

Champions 2023/24 - Diretta Mediaset Infinity Ottavi Andata #2 (Inter - Atletico Madrid Canale 5): Non mancheranno immagini, highlights e gol dell'altro ottavo di finale in programma ' PSV Eindhoven - Borussia Dortmund '. Per non perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo della Champions , altri ...