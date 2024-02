Protesta Usb a Roma | caos davanti al ministero del Lavoro | contatto tra manifestanti e polizia

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 – Tensionealdeldove questa mattina un gruppo di attivisti del sindacato Usb hanno bloccato la strada nei pressi della sede ministeriale, in via Fornovo, e sono venuti acon la. Ci sono stati spintoni e urla quando gli agenti sono intervenuti per contenere alcuni, una situazione diin strada durata alcuni minuti nel corso dellaorganizzata da Usb, Unione sindacale di base, dopo le morti sulavvenute a Firenze nel crollo del cantiere per la costruzione di un nuovo centro commerciale di Esselunga. Lo sciopero e laIl giorno dopo l’incidente nel cantiere di Firenze, Usb ...

Martedì 20 sciopero nazionale e presidio al Ministero del Lavoro dopo la strage di Esselunga: appuntamento ore 10:00 in Via Molise: ...di protesta centrale, insieme alle mobilitazioni chiamate localmente a Firenze nella mattina del 19 ed a Bologna per il pomeriggio del 20 dalle 17:00 di fronte alle prefetture. Sciopero Usb Un'...

Operi morti nel cantiere, Zuppi: 'La sicurezza costa, la vita di più. Le disuguaglianze aumentano': ... sono in programma diverse manifestazioni di protesta. A Bologna, in occasione dello sciopero generale del 20 febbraio , il sindacato di base USB organizza un presidio sotto la Prefettura di Bologna ...

Usb e lavoratori Geofor all'amministrazione: 'Raccolta porta a porta rischiosa per la salute e la sicurezza degli operatori ecologici: ... cosa che non è più avvenuta - spiega Mario Versari , coordinatore Usb Geofor - la modalità di ... Una soluzione sostenibile, secondo i lavoratori in protesta, sarebbe quella del ritorno al sistema dei ...