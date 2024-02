“Proprio come ha fatto con Garcia” | lo sfogo di Mazzarri | il retroscena sull’esonero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2024) Terzo allenatore in poco più di metà stagione. Il Napoli non sembra ancora aver trovato la quadra per il dopo Spalletti. Prima, poi, adesso Calzona. De Laurentiis al “ciak” numero 3 in panchina, sperando sia quello buono almeno per finire l’anno. Il rendimento di, che aveva accettato un contratto fino a fine stagione senza garanzie sul futuro, non era più sostenibile e rischiava di minare la rincorsa al piazzamento Champions, ma all’allenatore toscano è stato dato un ‘benservito’ particolare. Il suo esonero è arrivato dopo l’allenamento del lunedì, a due giorni dalla partita di Champions League contro il Barcellona, valevole per il passaggio ai quarti. Una gara cheha preparato, ma nella quale non potrà guidare i suoi ragazzi dalla panchinaa causa ...