Pronta la nuova edizione del libro sui 100 lidi più incredibili | tre sono italiani

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 20 febbraio 2024) Con il titolo Best Beaches: 100 of the World’s Most Incredible Beaches, la guida turistica Lonely Planet torna con una classifica delle più belle spiagge 2024 al mondo. Compresa l’Italia, dove vengono segnalate tre spiagge dislocate tra Sardegna, Campania e Sicilia. 10 spiagge segrete in Europa: per una vacanza all’insegna del relax X Le spiagge 2024 più belle per Lonely planet Partendo subito dalle nostrane, le tre spiagge ...