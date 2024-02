Promozione Barbara Monserra – Fabriano Cerreto | domani in campo per rigiocare

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 20 febbraio 2024) La prima volta, seconda di campionato, era finita 1-0 con gol di Morsucci. Poi l’errore tecnico dell’arbitro confermato nel terzo grado di giudizio. Punti in palio importanti per tutti VALLESINA, 20 febbraio 2024 –si ritorna inper ripetere la gara del 16 settembre 2023, causa un errore tecnico dell’arbitro che ha ammonito il portiere del, nelle ultime fasi di gioco con il punteggio di 1-0 (gol di Morsucci), senza però assegnare calcio di punizione indiretto. Dopo il terzo grado di Giudizio – Giustizia Sportiva, Corte d’Appello Territoriale, Collegio di Garanzia del Coni – si rigioca. Le due squadre arrivano a questa gara con l’undici di Antonello Mancini reduce dalla sconfitta di S.Orso, che brucia, ma che va alla ricerca dei tre punti per rilanciarsi verso la zona play off. Il ...