Progettisti della PA | assicurazione e iscrizione all' Albo | ecco tutte le ultime novità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’all’e l’professionale sono obbligatorie per iinterni alla Pubblica Amministrazione? A questo dubbio ha risposto l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con il parere 64/2024. I chiarimenti forniti sono finiti sotto la lente di Fondazione Inarcassa, che mette in guardia dalle norme contro la libera professione. Al contrario, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha espresso apprezzamento per le conclusioni tratte dall'Anac. L’Anac ha spiegato che, per quanto riguarda l’obbligo diall’, i liberi professionisti e idipendentiPubblica Amministrazione non sono sullo stesso piano. Il vecchio Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) stabiliva in modo chiaro che i ...