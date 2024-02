Professioni | tributaristi | sì aggiornamento professionale come garanzia e tutela utenza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 feb. (Labitalia) - L'Istituto nazionale(Int) anche nel 2024 punterà molto sull', obbligatorio per isti iscritti a un'associazione di rappresentanzaai sensi della legge 4 del 2013. Il messaggio che l'Int trasmette da sempre ai suoi iscritti è che, al di là degli obblighi di legge e regolamentari, il tributarista deve aggiornarsi e formarsi costantemente per garantire ai propri assistiti consulenze professionali di qualità. Nell'ottica dell'costante, sono stati organizzati una serie di webinar gratuiti sulle novità tributarie per il 2024 contenute nelle legge di bilancio, nei decreti fiscali e nei decreti legislativi attuativi della riforma fiscale, dopo i primi due del 18 e 25 gennaio, venerdì 23 ...