Primo Festival Salute Mentale ad Arezzo | ospiti illustri e temi cruciali per l' inclusione e il benessere

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ci saranno gli psichiatri Vittorino Andreoli e Paolo Milone, il drammaturgo Stefano Massini, lo scrittore Fabio Stassi, il cantautore Lorenzo Baglioni, tra glidelladella. Tra ichiave disabilitàdei giovani, conservazione e valorizzazione della memoria manicomiale, in particolare dell’ex-ospedale psichiatrico aretino del Pionta. L’evento si terrà al Campus universitario, al Teatro Pietro Aretino, al Cinema Eden, al Museo di Casa Vasari, alla Casa Museo Ivan Bruschi alla Sala Vasariana, al palazzo di via Pellicceria e al palazzetto dello sport di San Lorentinoe. Da oggi al 24 febbraio, ilsarà caratterizzato da ...

May December: il trailer del film di Todd Haynes: ... la cui prima è stata durante lo scorso Festival di Cannes . In arrivo il prossimo 21 marzo, May December si è mostrato quest'oggi al popolo della rete attraverso un primo intenso trailer che mette ...

E' morta Ira von Furstenberg, nipote di Gianni Agnelli: la principessa e attrice aveva 83 anni: Ha anche presentato il Festival di Sanremo 1970 a fianco di Nuccio Costa e Enrico Maria Salerno. ... Solo nel 1969 ottenne l'annullamento del primo matrimonio. In un periodo non facile della sua vita,...

E' morta Ira Von Furstenberg, nipote di Gianni Agnelli -: Dal primo, a 15 anni, con lo spagnolo Alfonso di Hohenlohe - Langenburg, ebbe Christoph e Hubertus, ... Ha anche presentato il Festival di Sanremo 1970 a fianco di Nuccio Costa e Enrico Maria Salerno.