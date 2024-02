Presidenza Acri Le Fondazioni votano Azzone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Domani è in calendario l’assemblea dell’, l’Associazione che raccoglie un centinaio diex bancarie in Italia. Nonostante non controllino più le grandi banche come un decennio fa, lerappresentano un forziere ricco di partecipazioni, dividendi e quote per nominare consiglieri d’amministrazione negli istituti. La perdita di peso più clamorosa è, sicuramente, quella della Fondazione Monte dei Paschi, scesa in 12 anni dal 62% allo 0,34% del capitale della banca. Ma in ogni caso resta una cassaforte cruciale per il territorio e per molti progetti strategici. Stesso discorso per la Fondazione CariFirenze e per gli altri enti toscani e nazionali. Domani si dovrà eleggere il nuovo presidente dell’. Francesco Profumo, al vertice delle Fondazione per cinque anni, si è dimesso dalla ...