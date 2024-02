Presentazione del progetto “Cinema in Erba” a Napoli | ecco quando

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’evento, organizzato da SIEDAS e sostenuto da MIC e SIAE, si terrà il 22 febbraio presso l’Istituto Superiore “Sannino De Cellis”– Verrà presentato il prossimo 22 febbraio alle ore 9.30, presso l’Aula Agorà dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sannino De Cillis”, sita in via C. De Meis 243 a, ildal titolo “in” sostenuto dal MiC e dalla SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. L’evento è realizzato da SIEDAS – Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo – in sinergia con l’Istituto di Istruzione Superiore “Sannino De Cillis” di, diretto dalla Dirigente Scolastica Angela Mormone, e l’Associazione Agorà Partenopea APS. L’incontro vedrà gli interventi di Sandro Fucito, Presidente della VI Municipalità di ...

