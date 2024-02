Premier League | tra Everton e Crystal Palace finisce in parità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nel match valido per la venticinquesima giornata di, l’trova il pareggio contro ilper 1-1. Dopo un prim tempo senza reti per entrambe le formazioni, i due gol vengono collezionati nella seconda metà di partita. Sono gli ospiti a portarsi inizialmente in vantaggio grazie alla rete di Ayew al minuto 68‘. La formazione casalinga trova il pareggio a pochi minuti dal triplice fischio, con Onana che porta il risultato sull’1-1 all’84‘. Le squadre lasciano il campo con un punto a testa, importante in ottica della classifica generale. SportFace.