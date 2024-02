Premier League | pari tra Everton e Crystal Palace nel posticipo | come cambia la classifica|Estero

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 20 febbraio 2024) 2024-02-20 00:39:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:tranellaCalciomercato.com Si è chiusa la venticinquesima giornata dicoldel lunedì sera. A scendere in campo sono stateche si sono spartite la posta: 1-1 con le reti di Ayew e Onana. In attesa dell’arrivo del nuovo allenatore Glasner, un buon punto per gli ...