Premier League | Manchester City-Brentford LIVE dalle 20 | 30

L'Italia nelle coppe per restare prima in Europa. Ecco perché Atalanta e Bologna sognano la Champions: ... la serie A in questo momento è prima, anche se il vantaggio nei confronti della Bundesliga tedesca (0.8) e della Premier League inglese (0.9) è ancora esiguo. Il quinto posto in campionato (oggi ...

Gennaro Gattuso esonerato dal Marsiglia: al suo posto arriva Gasset: ... tecnico del Brentford , squadra della Premier League : l'allenatore danese è sulla panchina delle Bees da ottobre 2018 JACOBA ARRASATE Al nono posto troviamo Jacoba Arrasate , tecnico dell'Osasuna, ...

Tratta con mezza Premier League, addio Juventus: a far le valigie è il fedelissimo di Allegri: Calciomercato Juventus, sta trattando con mezza Premier League: a dire addio stavolta è il fedelissimo di Massimiliano Allegri