Positivo all' alcol test | stop alla patente Ma era a piedi | la disavventura di un 40enne all' uscita del ristorante

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 20 febbraio 2024) Multa esospesa perchèall’anche se era a. Protagonista della vicenda undi Como che ha presentato ricorso contro una multa, con tanto di sospensione della, per guida in stato di ebbrezza che gli è stata fatta, come spiegato dai suoi legali, mentre si trovava per strada e non in auto. La notizia è diventata virale proprio dopo un video, da centinaia...