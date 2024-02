Porta Capuana | trovato in possesso di droga | arrestato

(Di martedì 20 febbraio 2024) un 52enne, con precedenti di polizia, per detenzione di sostanza stupefacente Nello scorso pomeriggio, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vico Santa Caterina a Formiello all’angolo con vico Cappella a Pontenuovo, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, stava per cedere due involucri a due persone; il prevenuto, alla loro vista, ha tentato di occultarli infilandoli all’interno della bocca. I poliziotti, immediatamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo indi 395 euro e di 9 involucri di cocaina; inoltre, nell’intercapedine di un muro immediatamente adiacente al predetto era indi altri 8 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di 2,5 grammi. Per tal motivo, l’indagato, identificato per un 52enne napoletano, con ...

Operazione della Polizia locale dell'Uo San Lorenzo: blitz nei negozi di via Capuana e via Duomo.Continua a leggere (fanpage)

Tornano le blatte: parte prima la disinfestazione a Napoli. Quali sono le aree più infestate: ...- Vico Del Filatorio - Calata Fontanelle - Piazza Fontanelle - Via Fontanelle - Via Fuori Porta S. ... Anna A Capuana - Via Stadera - Via Caramanico AREE OSPEDALIERE E DI CURA P. O. Incurabili - Via M. ...

Porta Capuana, sorpresi in piazza con dosi di cocaina: due arresti: NAPOLI. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria - Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato una coppia seduta su una panchina, alla quale si sono avvicinati diversi soggetti che, dopo aver consegnato denaro all'uomo hanno ricevuto qualcosa in cambio dalla donna. Gli ...

