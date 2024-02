Pontremolese Si cambia Esonerato mister Bracaloni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il calcio non è un’opinione esattamente come la matematica. L’ultima sconfitta, la quinta su 22 partite, registrata allo stadio “Nardini“ contro il Castelnuovo Garfagnana (2-0) ha lasciato il segno. Sul volto del presidente Aprili traspariva l’odore acre della delusione che si mescolava con gli sguardi del direttore tecnico Lecchini, tutti diretti al tecnico. E da lì cominciavano i sospetti. Totale: la panchina di Riccardo, che da mesi traballava, alle prime luci dell’alba di lunedì non è più sua. L’enorme delusione del vertice della società venuta a galla dopo la sconfitta di Casalguidi, poi seguita dalla fermata di domenica in riva al Serchio, è stata fatale al tecnico di Carrara, sollevato definitivamente da allenatore dopo tante stentate riconferme dal responsabile dell’area tecnica Simone Lecchini. A determinare l’esonero è ...