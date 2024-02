Pontinia Sorpreso fuori dall’abitazione dove sconta i domiciliari | 46enne arrestato

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 20 febbraio 2024)– Nel corso del pomeriggio di ieri a Latina, i Carabinieri dipendenti del N.O.R. – Sezione Radiomobile, hannoin flagranza di reato per “evasione” unresidente a(LT); l’uomo è statodai militari dopo essersi allontanato dalla propria abitazione in violazione delle autorizzazioni già allo stesso concesse. Espletate le formalità L'articolo Temporeale Quotidiano.