Polveri sottili Bologna sfora ancora | Non andate a correre

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il diktat riporta la mente ai primi mesi del 2020. Quando la pandemia aveva bloccato tutti in casa, finestre quasi sbarrate, e non si poteva nemmeno uscire per fare un po’ di jogging. Il calendario però segna il 2024 e il problema questa volta non è il Covid-19, ma la pessima qualità dell’aria che respiriamo. "Per oggi, non": una frase che, già di per sé, riporta la mente di tutti all’incubo del lockdown. Ma che suonapiù preoccupante se a pronunciarla è Federico Grazzini dell’Arpae, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale dell’Emilia-Romagna: "Stiamo registrando valori della qualità dell’aria tremendi, soprattutto lePm 2.5 si sono alzate su valori che io non ricordo di aver mai visto per questo pericoloso tipo di inquinante", tuona su Facebook il meteorologo. E i dati del ...