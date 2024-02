Poi se uno prende un fucile in mano | vergogna contro Meloni | Cruciani inchioda la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) "C'è un aspirante governatore grillino che si chiama Alessandra Todde, la quale ha detto che questo è un governo di fascisti e che la Resistenza deve iniziare dalla regione Sardegna": Giuseppelo ha ricordato nel suo editoriale all'inizio de La Zanzara di oggi, la trasmissione radiofonica che conduce su Radio24. Poi ha messo in luce il risvolto pericoloso che le parole della Todde possono avere: "Va bene, in campagna elettorale se ne dicono di tutti i colori. Per carità di Dio, questa vorrà un po' di voti, non so manco chi è. Ora però una segnalazione: la resistenzai cosiddetti fascisti era armata e i fascisti venivano spesso impiccati, ammazzati e giustiziati dai cosiddetti partigiani della Resistenza. Ora, se a qualcuno venisse in mente che davvero c'è il fascismo al governo e che la Resistenza parte dalla Sardegna, potrebbe anche ...