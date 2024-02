Pneumatici moto | le differenze tra utilizzo estivo ed invernale

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 20 febbraio 2024) Glisono fondamentali per la sicurezza dei mezzi a due ruote; essendo la componente a diretto contatto con l’asfalto (e, in generale, con il fondo stradale), determinano la capacità di frenata del veicolo, nonché l’aderenza e la tenuta di strada. Tutti questi fattori, come i rider più esperti sanno bene, possono essere a loro volta influenzati dalle condizioni ambientali e climatiche. È per questo che le gommenon sono tutte uguali, ma si differenziano in base ad alcune caratteristiche tecniche e prestazionali. Benché non esistano‘invernali’ veri e propri – come quelli per i veicoli a quattro o più ruote – è pure vero che vi sono coperture pere scooter più adatte ad essere utilizzate in inverno, laddove sia permesso dalle norme vigenti. A tal riguardo, è bene ricordare ...