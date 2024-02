Pistola puntata contro i benzinai | arrestato un rapinatore a Napoli

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 20 febbraio 2024) AGI - Due rapine in un giorno. Sempre a distributori di carburante e sempre con minacce e violenza. Una indagine dei carabinieri ha portato a un fermo di indiziato di delitto V. D. L., 37 anni, napoletano. L'uomo deve rispondere di rapina e ricettazione. Il fermo è stato convalidato dal gip di, che contestualmente ha disposto nei confronti dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere. L', il 15 febbraio scorso, di mattina, ha rapinato auna stazione di servizio a via De Amicis, poi in serata una a via nuova Toscanella. In entrambe le circostanze ha utilizzato un'auto rubata. Nel primo episodio il 37enne ha afferrato per il collo la dipendente della pompa di benzina per poi impossessarsi di una somma di denaro. Nel secondo, ha minacciato con unail dipendente. I carabinieri ...